Im Ostalgie-Camp an der Ostsee schmeckt's so wie früher in Karl-Marx-Stadt

Der (N)Ostalgie-Campingplatz befindet sich in Nonnevitz/Kreptitz nahe Dranske auf Rügen. © imago images/Jan Huebner

Mehr Ostalgie geht nicht. Wer den Campingplatz "Betriebsferienlager Gera" betritt, macht eine Zeitreise.

"Bei uns ist alles so wie 1986. Wie ich es damals als Ferienkind hier erlebt habe", sagt Dassler. Der Immobilienunternehmer aus Thüringen hat damit nicht nur seine Kindheitserlebnisse konserviert - er bringt auch vielen Gästen die Erinnerungen an unbeschwerte Strandurlaube in der DDR zurück.

Das Ferienlager gab's tatsächlich. Es gehörte dem VEB (Volkseigenen Betrieb) Rationalisierung Gera, mit aufgebaut von Dasslers Vater. Der Sohn erwarb das strandnahe Gelände 2017. Darauf 13 Einheits-Bungalows vom Typ B34.

"Inzwischen besteht auch das Inventar zu 80 bis 90 Prozent aus DDR-Utensilien", so Dassler.