Radelnd für ein zweites Lebend: Chemnitz wird zur Organspende-Bühne

Chemnitz - Am Donnerstag rollt die Radtour-pro-Organspende von 13 bis 14.30 Uhr über den Vorplatz vor dem Haupteingang des Klinikums Chemnitz (Flemmingstraße 2).

Bereits zum 17. Mal radeln die Teilnehmer der Radtour-pro-Organspende durch Mitteldeutschland. Donnerstag machen sie Halt in Chemnitz. © picture alliance/Stefan Boness/IPON

Dort machen 35 Teilnehmer, darunter Transplantierte, Dialysepatienten und Spender, eine wohlverdiente Pause. Interessierte können vorbeikommen, die Radler anfeuern und sich zum Thema Organspende informieren.

Die Tour startete am 20. Juli in Erfurt. Sie führt in sieben Etappen über Weimar, Gera, Plauen, Altenburg und Oederan bis nach Dresden. Insgesamt legen die Teilnehmer 383 Kilometer quer durch Mitteldeutschland zurück.

In Deutschland sterben im Schnitt täglich drei Menschen, denen mit einem Spenderorgan ein neues Leben möglich gewesen wäre.