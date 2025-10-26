Kindern fordern ihre Rechte: Straßensperrung in Chemnitz

Chemnitz - Spielende Kinder statt hupender Autos: Trotz Regen, Wind und nur drei Grad verwandelten rund 70 Teilnehmer am Sonntag die Zwickauer Straße in Chemnitz in eine bunte Spielstraße.

Bei Wind und Wetter wurde am Sonntag für Rechte von Kindern demonstriert. © Jan Haertel/ ChemPic

Unter dem Motto "Kinderrechte auf die Straße" demonstrierten Familien, Pädagogen und Aktivisten für mehr Aufmerksamkeit und politische Verantwortung beim Thema Kinderrechte.

Ursprünglich waren rund 500 Teilnehmer angemeldet, doch das schlechte Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

"Dass trotzdem so viele gekommen sind, zeigt, wie wichtig das Thema ist", hieß es von den Organisatoren.

Hinter der Aktion standen die Allianz für Substanz bei NKJC e.V. sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).