Alle Wahrzeichen auf einem Hemd: So anziehend war Chemnitz noch nie

Chemnitz - Auf diesen Hemden tummelt sich alles, was Chemnitz bunt und besonders macht: der Nischel, der Lulatsch, der Steinerne Wald, der Rote Turm ... Designer René König (50) will ein buntes Aushängeschild zum Anziehen an Touristen und Einheimische der künftigen Kulturhauptstadt bringen.