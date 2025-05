Kosmos-Festival in Chemnitz wird größer als je zuvor

In knapp einem Monat findet das Kosmos-Festival in Chemnitz statt. Nun teilt der Veranstalter mit, dass nicht nur in der City gefeiert wird.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - In knapp einem Monat verwandelt sich der Schlossteich in Chemnitz in eine riesige Festival-Arena: Das Kosmos-Festival vom 13. bis 15. Juni zählt zu den absoluten Highlights im Kulturhauptstadtjahr. Drei Tage lang gibt es kostenlose Kultur, Konzerte und Debatten, mitten in der Stadt. Jetzt steht auch das heiß erwartete Line-up fest. Und: Nicht nur rund um den Schlossteich wird gefeiert.

Im vergangenen Jahr gab es beim Kosmos-Festival in Chemnitz drei große Bühnen - das Event wurde zum großen Kracher. 2025 soll es noch gewaltiger werden. © Kristin Schmidt Wie schon bei der Rekord-Ausgabe 2024 setzen die Veranstalter wieder auf drei große Bühnen: die Kosmos-Bühne an der Promenadenstraße, die Schlossbühne auf dem Schlossberg sowie die Bühne an der Hundewiese an der Hartmannstraße. Neben Juli, Deine Freunde, Disarstar und Aaron nennen die Veranstalter noch Ritter Lean, Meluzina, Modular und Lena&Linus. Besonders im Fokus: Ritter Lean, der spätestens seit seinem viralen Hit mit Skibrillen-Rapper Ski Aggu als Stimme einer neuen Pop-Generation gefeiert wird. Die Band Juli übernimmt am Samstagabend die Kosmos-Bühne, beste Mitsing-Garantie.

"Über 250 Programmpunkte von 150 Initiativen aus Musik, Gesellschaft, Kunst, Sport und Wirtschaft sind bereits bestätigt", so die Veranstalter. Und das soll erst der Anfang sein: Bis zum Festivalstart werden weitere Acts und Überraschungen verkündet.

Der Garagencampus wird Teil des Kosmos-Festivals in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Auch die frisch sanierte Hartmannfabrik steht im Fokus. © Uwe Meinhold

Neue Orte dabei