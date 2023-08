Beeilung! Chemnitz hat Geld für Kulturprojekte übrig

Künstlerin Daniela Weiss alias Litto war 2021 Artist in Residence in Chemnitz. © Sven Gleisberg

"Entsprechende Anträge können bis zum 15. November beim Kulturbetrieb, Bereich Kulturmanagement, Kulturstrategie gestellt werden", heißt es dazu von der Stadt.

"Für Kleinprojekte mit einer Antragssumme von maximal 2000 Euro kann der Antrag online über das Portal Amt24.de gestellt werden. Projektanträge über 2000 Euro werden mit Formular an den Kulturbetrieb gesendet."

Besondere Chancen haben Artist-in-Residence-Maßnahmen - Projekte also, in denen auswärtige Künstlerinnen oder Künstler für eine gewisse Zeit in der Stadt ihr Leben mit der Arbeit verknüpfen.