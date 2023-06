03.06.2023 08:25 Chemnitz: Apostel werden mithilfe von Spenden restauriert

An der Jakobikirche in Chemnitz sind drei Apostel stark restaurierungsbedürftig. Damit die Figuren bald in altem Glanz erstrahlen, werden nun Spenden gesammelt.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Hilfe für Petrus, Johannes und Jakobus: Die Apostelskulpturen zierten seit 1879 die Westfassade der Chemnitzer Kirche St. Jakobi. Pfarrerin Dorothee Lücke (55) sammelt Spenden für die Skulpturen. © Maik Börner Doch über die Jahrzehnte wurden sie schwer beschädigt. Ein Zwickauer Steinrestaurator bringt die Kunstwerke nun auf Vordermann - und die Kirche bittet um Spenden. "An den Skulpturen Johannes und Petrus müssen grundsätzlich konservatorische Arbeiten sowie Reinigungen durchgeführt werden. Mitunter auch kleinere Ergänzungen an Fehlstellen", sagt der Küster der Pfarreien der Jakobi- und Kreuzkirche Malik Ouada (48). Die Figur des Jakobus muss jedoch noch intensiver erneuert werden: "Ihm fehlen Haupt, Hände sowie die Attribute (Stab, Buch). Diese fehlenden Teile werden nachgebildet", so Ouada. Chemnitz Kultur & Leute Chemnitz: Neuer Spielplatz und Gratis-Eis zum Kindertag Damit diese Stücke ergänzt werden, soll eine Spendenaktion noch Geld in die Kasse bringen, um die 44.000 Euro teure Restaurierung abzuschließen. Die Musik-Vesper am 1. Juni und die Jakobivesper heute sollen den Auftakt der Spendenaktion markieren. Steinrestaurator A. Muth in Zwickau arbeitet seit September 2022 an den Statuen. Die Skulpturen erlitten über die Jahrhunderte große Schäden. © Malik Ouada Nach der Restaurierung soll die Skulptur von Apostel Jakobi so aussehen. © A. Muth - Steinrestaurator, Zwickau Das Ziel ist es, die drei Apostel am 10. September Tag des Offenen Denkmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dann sollen sie an ihrem neuen Standort - der Nordseite der Jakobikirche - zu sehen sein.

Titelfoto: A. Muth - Steinrestaurator, Zwickau