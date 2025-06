03.06.2025 13:58 Chemnitz: Neues XXL-Kunstwerk am Luxor

Seit Dienstag überspannt das Bild "LEICHTsein" von Steffen Volmer (70) in XXL-Größe die Fassade des Luxor in der Hartmannstraße in Chemnitz.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Hier kommt Kunst aus Chemnitz zur KuHa ganz groß aus: Seit Dienstag überspannt das Bild "LEICHTsein" von Steffen Volmer (70) in XXL-Größe die Fassade des Luxor in der Hartmannstraße. Alles in Kürze Kunstwerk 'LEICHTsein' am Luxor in Chemnitz enthüllt

Maler Steffen Volmer signiert sein XXL-Werk

Das Bild ist bis Ende des Jahres zu sehen

Beleuchtung für das Kunstwerk geplant

Initiative zur Förderung von Chemnitzer Künstlern Mehr anzeigen Designer René König (51, l.) und Künstler Steffen Volmer (70) schauten sich die Wirkung des Bildes vom gegenüberliegenden Chemnitzufer an. © Ralph Kunz Der Maler war selbst gespannt auf die ungewohnten Dimensionen seines neuen Werkes, das Designer Renè König (51) für die Aktion in etwa zehnfacher Größe drucken ließ. "Es ist gelungen. Erstaunlich, was technisch inzwischen möglich ist", sagte der Künstler am Dienstag, als er das Poster vor Ort signierte und betitelte. Die Riesen-Kunst-Initiative hatte Unternehmer Udo Pfeifer (58) ergriffen, der 2025 etwas für die Sichtbarkeit Chemnitzer Künstler im Stadtbild tun wollte. Mithilfe einer Hebebühne wurde das riesige Kunstwerk in einem Aluminiumrahmen an der Fassade des Luxor befestigt. © Ralph Kunz Volmers leichtfüßige Muse, die mit einem Schirm auf Planken über einen Sumpf balanciert, wird bis Ende des Jahres zu sehen sein. Damit sie auch nachts ein Hingucker ist, soll das Bild demnächst noch eine Beleuchtung erhalten.

Titelfoto: Ralph Kunz