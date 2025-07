"Rollstuhltanz ist meine Leidenschaft": Chemnitzerin Vicki sucht neuen Tanzpartner

Begonnen hat alles in der Tanzschule Synchron: "Mit elf Jahren fing ich mit dem Rollstuhltanzen an. Immer mittwochs fand das Training statt", beschreibt Vicki Benduhn ihre Anfänge.

Trainiert wird im Tanzklub "Orchidee". © Uwe Meinhold

Trotz ihrer Erfolge bleibt die in Annaberg-Buchholz geborene Tänzerin bodenständig. In der Partner-Werkstatt Chemnitz auf der Christian-Wehner-Straße arbeitet Vicki am Empfang und in der Produktion. "Seit sechs Jahren bin ich Frauenbeauftragte", verrät sie stolz.

Doch was ist das Faszinierendste am Tanzen? Darauf hat die 37-Jährige eine klare Antwort: "Man kann alles aus dem Alltag loslassen. Außerdem lernt man sich noch mal ganz anders kennen - und das stärkt das Gemeinschaftsgefühl."

Wenn sich Vicki eine Stadt aussuchen dürfte, in der sie gerne mal auftreten würde, dann würde ihre Wahl auf Hannover fallen. "Mein Traum wäre es auch, an der Weltmeisterschaft auf Malta teilzunehmen."

Einen weiteren Wunsch hat sie außerdem noch: "Ich bin auf der Suche nach einem Tanzpartner. Am besten einem Läufer, also einem Fußgänger." Wer interessiert ist, kann sich beim Tanzklub "Orchidee" unter www.tk-orchidee-chemnitz.de melden und ab September alle 14 Tage zum Training im Terra Nova Campus kommen.