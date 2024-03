Chemnitzer Traditionsbäckerei zieht bei Galeria Kaufhof ein

Chemnitz - "Emils 1910" zieht zu Pfingsten in die Innenstadt. Die Chemnitzer Traditionsbäckerei Emil Reimann will ein Café im Erdgeschoss von Galeria Kaufhof eröffnen.

Die Bäckerei "Emil Reimann" eröffnet im Mai ein Café im Kaufhof. © Uwe Meinhold

Die Bäckerei wurde 1910 in Chemnitz gegründet und backt seitdem fleißig alles von Brötchen bis Konditoreiwaren. Knapp 320 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Produziert wird in der Mauersbergerstraße in Siegmar - zumeist in Handarbeit.

Geschäftsführer Thomas Lambrecht (45) erklärt: "Wir bekommen unser Mehl regional aus Niederwiesa und portionieren alle Zutaten selbst."

Bisher ist von Emil Reimann im Zentrum keine Spur, doch ab Pfingsten soll sich das ändern. "Wir ziehen in die linke Glasspitze im Erdgeschoss im Kaufhof. Die Bereiche sind auch schon abgesperrt", so Lambrecht. Die zukünftigen Gäste können sich sogar auf einen Außenbereich freuen.

Die Konkurrenz ist dennoch groß. Direkt gegenüber in die andere Ecke des Kaufhofs wird ein internationales Eiscafé ziehen. Das Café plant ähnliche Angebote. "Ich habe gestern den Kontakt erhalten und wir müssen uns in Verbindung setzen, damit wir uns nicht in die Quere kommen", so Lambrecht.

Was genau alles auf der Speisekarte stehen wird, verrät der Geschäftsführer noch nicht.