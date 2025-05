Chemnitzer wird Dritter bei Kulturhauptstadt-Marathon

Chemnitz - Endlich ist es so weit! Der Sonntag steht in Chemnitz ganz unter dem Motto des Kulturhauptstadt-Marathons.

Um 9 Uhr gab es den Startschuss für den Marathon und den Staffel-Marathon. © Ralph Kunz

Bereits am frühen Vormittag war großes Treiben in der Innenstadt zu beobachten, bevor um 9 Uhr den Startschuss für die 1200 Marathon-Starter am Markt durch Dr. Michael Kreuzkamp und Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD) ertönte. Nur 25 Minuten später durften auch die Bambinis starten.

Das Besondere an diesem Marathon: Neben Familien und Freunden, die sich über die Strecke zum Anfeuern und Motivieren verteilen, begleiten auch mehr als 200 Musiker, Sänger und DJs die Läufer entlang der Strecke.

Während um 11.30 Uhr der Viertelmarathon und um 12.15 Uhr der Halbmarathon startete, traf TAG24 auf Olympiasieger Waldemar Cierpinski. Der 74-Jährige freut sich über den diesjährigen Kulturhauptstadt-Marathon.

Für ihn sei es ein Gänsehautmoment, weil er sich sofort an die eigene Laufzeit erinnere. Natürlich juckt es da in den Beinen: "Aber ich genieße es auch, dass die jungen Leute daran so große Freude haben."