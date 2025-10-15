DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein feiert 1000. Geburt des Jahres

Chemnitz - Das Chemnitzer DRK Krankenhaus Rabenstein kann einen neuen Geburten-Meilenstein verkünden.

Falk Wagner (v.l.n.r., Geschäftsführer Gesundheitsdienstleistungs gGmbH Rabenstein), Schwester Doreen (stv. Stationsleitung Wochenstation), davor Schwester Denise Seiler (stv. Stationsleitung Kreißsaal), Oberärztin Dr. med. Ulrike Spielberg, Vater Daniel, Bruder Elias und Mutter Jennifer sowie die Ärztin Claudia Schindler und dahinter Hebamme Annika Wüst. © DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Am Freitag wurde in der Klinik das 1000. Baby des Jahres geboren.

Die kleine Melina erblickte 23.41 Uhr mit einem Gewicht von 3000 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern das Licht der Welt.

Melinas großer Bruder Elia kam ebenfalls im DRK Krankenhaus auf die Welt.