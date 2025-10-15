1.327
DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein feiert 1000. Geburt des Jahres
Chemnitz - Das Chemnitzer DRK Krankenhaus Rabenstein kann einen neuen Geburten-Meilenstein verkünden.
Am Freitag wurde in der Klinik das 1000. Baby des Jahres geboren.
Die kleine Melina erblickte 23.41 Uhr mit einem Gewicht von 3000 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern das Licht der Welt.
Melinas großer Bruder Elia kam ebenfalls im DRK Krankenhaus auf die Welt.
Ein glücklicher Zufall: Elia feiert am 9.9. seinen Geburtstag und seine Schwester am 10.10.
Vor einem Monat verkündete das Chemnitzer DRK Krankenhaus die 900. Geburt.
