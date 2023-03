Generaldirektor der Kunstsammlungen verlässt Chemnitz

Er verlässt Chemnitz: Der Generaldirektor der Kunststammlungen Chemnitz, Prof. Dr. Frédéric Bußmann (48). © Uwe Meinhold

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird der 48-Jährige im Laufe des Jahres als Direktor an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe wechseln.

Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (63, parteilos) dazu: "Der Wechsel von Prof. Dr. Bußmann an die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe ist als ein üblicher Vorgang im Kunstbetrieb einzuordnen. Wir danken ihm für seine Impulse, die er in Chemnitz gesetzt hat, und seine hier geleistete Arbeit. Wir sind uns sicher, dass wir als künftige Kulturhauptstadt Europas eine geeignete Lösung für die Nachfolge an der Spitze der Kunstsammlungen finden werden. Wir wünschen Prof. Dr. Bußmann alles Gute für seine neue Funktion."