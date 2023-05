07.05.2023 18:11 Großer Andrang! 200 bunte Entchen schwimmen in Chemnitz um die Wette

Am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz wurden am heutigen Sonntag 200 bunte Entchen in die Würschnitz zum Wettschwimmen ins Wasser gelassen.

Von Stefan Graf

Chemnitz - Am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz waren am heutigen Sonntag die Enten los! Die Organisatoren Elisabeth Götze (35, v.l.n.r.), Andie Balzer (5) und Sebastian Sperling (32) freuen sich über viele bunte Enten. © Uwe Meinhold 200 bunte, teils kreativ gestaltete Quietscheenten schwammen auf der Würschnitz um die Wette. "Der Andrang war sensationell. Wir schätzen auf 500 bis 600 Zuschauer", sagt Sebastian Sperling (32), einer der Organisatoren.

Einige Teilnehmer setzten ihre Ente auf einen Unterbau, damit es schneller voranging. Die besten zehn Enten, die auf der 500-Meter-Strecke nach etwa 15 Minuten ins Ziel schwammen, wurden ausgezeichnet. Der Spendenerlös aus dem Entenkauf der Teilnehmer geht unter anderem an den Verein "Lukas Stern" und die Tierrettung Chemnitz. Teilnehmer konnten im Vorfeld eine Ente erwerben und selbst gestalten. © Uwe Meinhold Das Entenrennen fand zum ersten Mal am Wasserschloss Klaffenbach statt. © Uwe Meinhold Der große Moment: Hier wurden die bunten Entchen ins Wasser gelassen. © Uwe Meinhold Sperling: "Der Tag war rundum gelungen. Wir wollen nächstes Jahr an gleicher Stelle noch mehr Enten ins Wasser lassen."

Titelfoto: Uwe Meinhold