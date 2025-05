Historischer DDR-Filmpalast: In diesem Kino sitzt man wie im alten "EUROPA 70"

Tim Rakutt (30) und Tim Schiller (38) sitzen auf hergerichteten Sesseln aus dem ehemaligen Europa-Kino. © Maik Börner

"Man kommt rein, und es ist wirklicher Kinocharme da", freuen sich Tim Schiller (38, Programmleitung Kino) und Tim Rakutt (30, technischer Leiter "Das Ufer e. V.") über die roten Schalensessel.

Gerettet hat sie Ingo Scheller, der Geschäftsführer vom Verein "Das Ufer". "Der Gedanke dahinter ist: Das muss man erhalten! Es ist auch irgendwie ein Teil der Filmkultur in Chemnitz", erklärt Schiller.

"Und eine klassische Ost-Mentalität, wo es um ökonomisches Einlagern von Sachen geht, die vielleicht auch einen Wert haben", ergänzt Rakutt lachend.

Bis 2022 warteten die Stühle im Lager. "Wir mussten sie da erst mal wieder rausschälen. Die waren zwar verpackt, hatten aber auf manchen Seiten krasse Sonnenschäden." Danach ging es für die Sitzmöbel zur Schönheitskur ins Don-Bosco-Haus.

"Das ist gar nicht so einfach mit diesen Pressschalensitzen. Der Stoff muss extrem dicht anliegen, sonst wirft er Falten. Und das sieht dann auch nicht mehr schön aus", erklärt Schiller.

Nicht alle Sessel wurden aufbereitet und neu bespannt. "Man sieht es auch noch, die unterscheiden sich teilweise farblich. Wir haben geguckt, dass es nicht so auffällt", so Rakutt. Schiller ergänzt: "Die Nostalgie liegt in den hinteren drei Reihen." Da sind nämlich noch die alten Polster drauf.

Neben den Sitzen aus dem "EUROPA 70" existiert noch das Neonleuchtschild. Die Kreativachse rettete die Reklame und hing sie an der Gießerstraße 5 auf.