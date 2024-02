Heute in Chemnitz: UFA sucht die Serienstars von morgen

Chemnitz - Großer "Casting-Bahnhof" in der Sachsen-Allee in Chemnitz : Die TV-Produktionsfirma UFA Serial Drama sucht Nachwuchsdarsteller für eine neue RTL+/Super RTL Kids Serie.

Leni Berger (15) kam am gestrigen Freitag mit Mama Nadin zum Casting und will mit ihrer Stimme mal Geld verdienen. © Petra Hornig

"Wir casten junge Leute im Alter von 15 bis 21 Jahren mit diversen Talenten", erklärt Projektleiter Martin Pass (48). "Das können Skater oder BMX-Fahrer sein, aber auch Sänger, Rapper oder Instrumentespieler sind gesucht."

In der Serie geht es um eine Gruppe Teenies, die einen alten, verlassenen Skatepark aus den 90ern für sich entdecken. Leider haben es noch andere auf das große Grundstück an der Berliner Spree abgesehen und wollen sie vertreiben.

Mit aller Macht kämpfen die Teenies um ihren Rückzugsort und gewinnen, weil sie als Best Friends zusammenhalten.

Martin Pass: "Schauspielerische Erfahrung ist nicht nötig. Nur Spaß an der Arbeit vor der Kamera. Wer für uns interessant ist, wird später kontaktiert." Auf dem Centercasting sucht die TV-Firma aber auch allgemein "spannende, neue Gesichter in jedem Alter" für verschiedene Formate: Gute Zeiten, schlechte Zeiten (RTL), Alles was zählt (RTL) oder Show-Kandidaten für Sag die Wahrheit (SWR).