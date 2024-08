Heute noch nichts vor? Wir haben acht Ausflugstipps für den ersten Sonntag im August

Acht Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung, bevor am morgigen Montag der Ernst des Lebens wieder beginnt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Montag geht die Schule wieder los. Doch vorher gibt es in Chemnitz und Umgebung noch viel zu erleben.

Musikmeile

Chemnitz - Bereits zum 10. Mal findet an diesem Wochenende im Uferpark die Musikmeile in Chemnitz statt. Neu ist der spezielle Familientag am heutigen Sonntag, der ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt bietet. Von Mitmachaktionen bis hin zu entspannter oder auch tanzbarer Musik ist alles dabei. Der Eintritt ist frei.

Entdeckt Sachsens Archäologie!

Chemnitz - Das smac bietet am heutigen Sonntag unter dem Motto "Die ersten Bauern vor 7000 Jahren" eine Familienführung durch die archäologische Dauerausstellung an. Am Ende erwartet Euch wieder eine Bastelaktion. Los geht's um 14 Uhr. Die Führung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und dauert 90 Minuten. Die Führung ist kostenlos, nur der Eintritt in die Dauerausstellung plus 1 Euro pro Person für Materialkosten sind zu zahlen. Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren haben im smac freien Eintritt.

Im smac gibt es immer wieder viel Neues zu entdecken. © Ralph Kunz

Ostrock-Power auf der Waldbühne

Schwarzenberg - Seit Freitag läuft auf der Waldbühne in Schwarzenberg wieder die Konzertreihe "Waldbühne anders erleben". Am heutigen Sonntagabend treten dort die beiden Bands Rockhaus und Silly auf und präsentieren ihre größten Hits aus ihrer musikalischen Schatzkiste. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter lec-ticket.de oder an der Abendkasse.

Gute deutsche Rock-Musik bieten Rockhaus und Silly am heutigen Abend auf Sachsens größter Freilichtbühne. © Detlev Schneider

Kinderwochenende

Ehrenfriedersdorf - Auf der Naturbühne Greifensteine gibt's um 15 Uhr Familien-Theaterspaß nach dem Kinderbuchklassiker "Drachen haben nichts zu lachen" rund um den friedfertigen Räuber Ottokar von Zipp. Und wenn das Theaterstück vorbei ist, wird kräftig das Knax-Kinderfest gefeiert. Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Theaterspaß für die ganze Familie bietet die Naturbühne Greifensteine. (Symbolbild) © 123rf/andresconema

Maskottchen auf Weltreise

Lichtenstein - Basti, der Bär, das Maskottchen der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43), lädt viele seiner plüschigen Artgenossen zum Maskottchentreffen ein. Das Anfassen, Knuddeln und Fotografieren ist dabei natürlich ausdrücklich erwünscht. Wer mag, kann ein Maskottchen an die Hand nehmen und mit ihm auf Weltreise im Miniaturformat gehen. Der Park hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Maskottchen sind ab 13 Uhr vor Ort. Der Eintritt kostet 14,50 Euro für Erwachsene und ermäßigt 10 Euro.

Basti der Bär, freut sich schon auf Euch! © PR

Weinfest

Zwönitz - Auch im Erzgebirge wird zum Wein geladen. Am heutigen Sonntag könnt Ihr bei besonderem Flair auf dem Markt und im Rossinenhof beim Zwönitzer Weinfest eine bunte Auswahl von verschiedenen Weingütern probieren und genießen. Begleitet von schöner Live-Musik und natürlich auch anderen Köstlichkeiten. Das Weinfest hat von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Weinfest in Zwönitz bietet wieder ein schönes Ambiente, um mit Freunden einen guten Wein zu probieren. © 123RF/Vadymvdrobot

Familienparkfest

Glauchau - Beim Familienparkfest im Gründelpark (Gründelallee) erwarten Euch Hüpfburg, Seifenblasen, Luftballons, Ponyreiten, Glitzertattoos, ein Wasserspielplatz und vieles mehr. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr kommen hier große und kleine Kinder voll auf ihre Kosten. Viele Leckereien und ein buntes Bühnenprogramm gibt es ebenfalls. Der Eintritt ist frei.

Beim Familienparkfest in Glauchau können sich die Kids nochmal austoben, bevor es am Montag wieder in die Schule geht. (Symbolbild) © 123rf/olesiabilkei

Carmeetics

Tuning-Freunde aufgepasst! © Schloss Augustusburg