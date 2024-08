Im Sonderzug nach Dresden: Chemnitzer Parkeisenbahn reist durch Sachsen

42 Kinder und Jugendliche, die sonst als Parkeisenbahner dafür sorgen, dass bei der kleinen Bahn im Küchwald alles läuft wie geschmiert, starteten zu einem einmaligen Betriebsausflug. In einem Sonderzug kutschierten sie über Riesa und Dresden bis in die Sächsische Schweiz.

Die Tour kam gut an: "Wir haben viel gesehen. Mir hat am besten die altmodische Technik des Stellwerks in Riesa gefallen", sagt Parkeisenbahner Kevin Bach (18), für den auch beruflich nichts anderes als die Bahn infrage kommt: "Bei meiner Ausbildung zum Fahrdienstleiter kommt mir das Wissen von der Parkbahn zugute."