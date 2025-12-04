Kein Geld: "Open Space" in Chemnitz wird geschlossen

Der "Chemnitz Open Space" in der Brückenstraße 10 schließt zum Jahresende seinen Betrieb.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Der "Chemnitz Open Space" in der Brückenstraße 10 schließt zum Jahresende seinen Betrieb. Seit 2023 bot der frei zugängliche Raum Initiativen, Vereinen und Kreativen Platz für Projekte, Ausstellungen und Begegnungen. Alles kostenlos, für alle offen.

Nach zwei Jahren muss aus finanziellen Gründen geschlossen werden.
Nach zwei Jahren muss aus finanziellen Gründen geschlossen werden.  © Uwe Meinhold

Kunstsammlungen-Sprecherin Carolin Nitsche erklärt: "Der reguläre Betrieb muss aus finanziellen Gründen eingestellt werden."

In dem kostenlosen Treffpunkt wurden mehrere Projekte und Ausstellungen realisiert wie zum Beispiel "unvereint/vereint", "Zwischen Schutz und Fragilität" oder auch "Chemnitz inside: upgrade + connect".

Der Ort stand laut Nitsche für Vielfalt, Beteiligung und ungewöhnliche Begegnungen.

Im Juli 2023 eröffnete Leiterin Rebekka Dathe (30) den Chemnitz Open Space.
Im Juli 2023 eröffnete Leiterin Rebekka Dathe (30) den Chemnitz Open Space.  © Uwe Meinhold

Sie bedankt sich ausdrücklich bei allen Partnern und Unterstützern: "Die Kunstsammlungen Chemnitz bedanken sich bei den Kooperationspartnern, Fördermittelgeldgebern und Unterstützern, ohne die der Chemnitz Open Space nicht möglich gewesen wäre."

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: