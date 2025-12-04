Kein Geld: "Open Space" in Chemnitz wird geschlossen

Chemnitz - Der " Chemnitz Open Space" in der Brückenstraße 10 schließt zum Jahresende seinen Betrieb. Seit 2023 bot der frei zugängliche Raum Initiativen, Vereinen und Kreativen Platz für Projekte, Ausstellungen und Begegnungen. Alles kostenlos, für alle offen.

Nach zwei Jahren muss aus finanziellen Gründen geschlossen werden. © Uwe Meinhold

Kunstsammlungen-Sprecherin Carolin Nitsche erklärt: "Der reguläre Betrieb muss aus finanziellen Gründen eingestellt werden."

In dem kostenlosen Treffpunkt wurden mehrere Projekte und Ausstellungen realisiert wie zum Beispiel "unvereint/vereint", "Zwischen Schutz und Fragilität" oder auch "Chemnitz inside: upgrade + connect".

Der Ort stand laut Nitsche für Vielfalt, Beteiligung und ungewöhnliche Begegnungen.