Keine Pläne für Samstag? Das sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

In Chemnitz und Umgebung gibt es viel zu erleben. In unseren Ausflugsideen ist auch wieder für jeden etwas dabei.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Endlich Sommerferien! Doch wer nicht gleich ins Schwimmbad rennen möchte, für den haben wir acht Alternativvorschläge für Groß und Klein zusammengefasst.

Da STAUNT man nicht schlecht

Chemnitz - Am morgigen Sonntag endet das diesjährige STAUNT-Festival in Chemnitz wieder. Doch vorher gibt's noch viel zu erleben. So gibt es unter anderem ein Picknick auf der Schlossteichinsel (9 bis 11 Uhr) oder eine Kleiderbörse im Konkordiapark (10 bis 14 Uhr) und eine Silent Disco auf dem Schloßberg (14 bis 16 Uhr).

Noch bis Sonntag findet das STAUNT-Festival in Chemnitz statt. (Archivbild) © Maik Börner

Großes Hoffest

Chemnitz - Auf dem Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) laden Handwerker und Musiker am heutigen Samstag zum Folklorehoffest ein. Von 14 bis 20 Uhr erlebt Ihr traditionelles Handwerk, könnt auf einem kleinen Markt stöbern und unter anderem den Erzgesellen ab 17 Uhr lauschen. Auch der Schnitzverein Grüna stellt seine Angebote vor. Der Eintritt ist frei.



Der Folklorehof ist das kulturelle Zentrum der Ortschaft Grüna. © Kristin Schmidt

Frau Puppendoktor Pille

Freiberg - Viele kennen Frau Puppendoktor Pille mit der großen klugen Brille noch aus dem Abendgruß vom Sandmännchen. Am heutigen Samstagnachmittag macht Frosch Quaki um 15 Uhr im Schlosshof Freudenstein (Schlossplatz 4) im Rahmen der Freiberger Sommernächte vor Begeisterung alles falsch, was man so falsch machen kann. Und er braucht die Hilfe der Kinder, wie es richtig geht. Aber auch Frau Doktor Pille und Sanitäter Konstantin sind dabei. Der Eintritt kostet ab 12 Euro, für Kinder ab 8 Euro.

Kindheitserinnerungen an den Abendgruß vom Sandmännchen. © Daniel Förster

300 Simsons sind am Start

Hohenstein-Ernstthal - Das Moped-Kultevent "Red Bull Vogelfrei" ist zurück und feiert sein Comeback am Sachsenring. Rund 300 Simson-Fahrer gehen um 12.30 Uhr an den Start für eine Rundfahrt über Glauchau, Mülsen, Oelsnitz und zurück. Interessierte können sich das Spektakel als Zuschauer in der Boxengasse anschauen. Die Rückkehr der Teilnehmer wird gegen 17.30 Uhr erwartet.



Nach sechsjähriger Pause findet dieses Jahr wieder "Red Bull Vogelfrei" statt. (Archivbild) © Marcel Laemmerhirt

Forever Young Party

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) sind ab 22 Uhr alle nostalgischen Tanz-Fans herzlich willkommen. Auf zwei Floors werden die 80er und 90er gefeiert. Neben leckeren Cocktails gibt es auch Snacks und Süßes. Tickets an der Abendkasse kosten 10 Euro.

Die Nacht durchtanzen könnt Ihr in der Villa Mocc. (Symbolbild) © 123RF/nuevoimg

Aktiv-Programm in Freiberg

Freiberg - Pünktlich zum Ferienbeginn installiert die Silberstadt Freiberg mitten in der historischen Altstadt ein XXL-Schachspiel und eine mobile Pumptrack-Anlage. Auch eine Slackline (Petersstraße) und eine Tischtennisplatte (Untermarkt; Schläger und Bälle sind mitzubringen) erwarten Euch in Freiberg. Alles kann kostenfrei und ohne Anmeldung genutzt werden.

Sportlich könnt Ihr Euch in der Freiberger Innenstadt auslassen. © 123rf/fabiodinatale

Schreibmaschinen-Jubiläum

Claußnitz - Schon gewusst? 1924 wurden in Markersdorf bei Claußnitz die ersten GROMA-Schreibmaschinen hergestellt und ausgeliefert. Zum 100-jährigen Jubiläum hat der Heimatverein Claußnitz in der Heimatstube (Am Anger 3) an diesem Wochenende eine Ausstellung organisiert. Zu sehen sind Objekte aus dem Schreibmaschinenfundus und Leihmaschinen. Geöffnet hat die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.



In Claußnitz erfährst Du heute alles rund um die Schreibmaschine. (Symbolbild) © 123rf/milanmarkovic

Beat the Pro

Chemnitz - In der SACHSEN-ALLEE (Thomas-Mann Platz 1B) findet noch heute ein aufregendes e-Sports Gamingevent statt. Hier haben Gaming-Enthusiasten die einmalige Gelegenheit, live gegen EA FC Profis im "Beat the Pro" auf der Playstation 5 anzutreten und Preise im Gesamtwert von 850 Euro zu gewinnen. Mit dabei sind die TikTok-Stars LilaChoppa und LackSchuh. Parallel kann noch bis zum 13. Juli die genaue Anzahl der SACHSEN-ALLEE Bälle im großen Käfig in der Ladenstraße geschätzt werden.

In der SACHSEN-ALLEE gibt es heute Preise im Gesamtwert von 850 Euro zu gewinnen. © Sachsen-Allee Chemnitz