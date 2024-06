Mit Schwung und unseren sieben Ausflugstipps in den Sonntag starten

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Auch am heutigen Sonntag haben wir sieben schöne Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Die Burg hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet und kostet 8 Euro Eintritt (ermäßigt: 7 Euro). Bitte beachtet bei der Anreise, dass die Ortsdurchfahrt Kriebstein aktuell für Pkw-Verkehr gesperrt ist. Informiert Euch am besten unter: burg-kriebstein.eu

Kriebstein - Über 600 Jahre ist die mittelsächsische Burg mittlerweile alt und hat viel zu erzählen. So könnt Ihr unter anderem den monumentalen Wohnturm mit Erkertürmchen und Dachreiter oder die Kriebsteinzimmer und die Burgkapelle besuchen.

Chemnitz - Am heutigen Sonntag wird wieder kräftig in die Pedale getreten. Etwa 1000 Teilnehmer starten am Karl-Marx-Kopf, fahren quer durch das Erzgebirge bis auf den Fichtelberg.

Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel erwartet die Biker dann der "Scharfrichter" mit 16 Prozent Steigung. Das wohl verdiente Ziel liegt auf dem Fichtelberg, wo es ebenso Stärkung für Leib und Wohl gibt.

Zuschauer, die fleißig anfeuern oder am Ende die Teilnehmer beglückwünschen, sind herzlich willkommen.