Neue Familienparty-Reihe in Chemnitz: Mama geht jetzt mit den Kindern tanzen

Chemnitz - Die Party-Reihe "Mama geht tanzen" in Chemnitz veranstaltet Nancy Latendresse-Lévesque (32) mittlerweile in ganz Sachsen. Aufgrund der hohen Nachfrage kommen immer wieder neue Locations hinzu. Jetzt hat die Zweifach-Mama zusätzlich ein neues Konzept an den Start gebracht: "Familie geht tanzen".