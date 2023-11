Saxonia Helau! Chemnitzer Narren feiern Fasching

Chemnitz - In Chemnitz sind die Narren los! Am 11. November wird traditionell Faschingsauftakt gefeiert. Drei Vereine läuten am heutigen Samstag im Rathaus die fünfte Jahreszeit ein. Die Clubs im Raum Chemnitz sehen der Saison positiv entgegen. Doch es plagen sie auch Nachwuchssorgen.

Die Männer vom "Faschingsclub an der Chemnitz" freuen sich auf die Saison. © Uwe Meinhold

Der "Faschingsclub an der Chemnitz" hatte am Donnerstagabend Generalprobe. Der 1960 gegründete Verein hat am heutigen Samstag zum Auftakt der Narrensaison eine Veranstaltung, im Februar sind es dann fünf Events á 90 Minuten. Alle finden im Haus des Gastes in Reichenbrand statt.

"Aktuell haben wir 38 Mitglieder", sagt Präsident Thomas Kempe (40). Die Mitgliederzahl stagniere trotz Corona - "Gott sei Dank".



Allerdings gibt es Nachwuchssorgen - vor allem bei den Männern. Bedarf besteht beim "Männerballett, Dekoration, Abbau". Das Frauen-Männer-Verhältnis liegt aktuell bei 70:30.

"Grundsätzlich sind wir für alles offen", so Kempe weiter.