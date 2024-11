Schmidt-Rottluffs alte Wohnmühle öffnet nach jahrelanger Sanierung

Chemnitz - Sanierung geschafft! Am Sonntag öffnet die Wohnmühle Schmidt-Rottluff - dort, wo einst das Geburtshaus des bekannten Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) an der Limbacher Straße in Chemnitz stand. Damit werden gleich zwei Jubiläen begangen. Auch für 2025 plant der zuständige Förderverein einiges.