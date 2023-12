Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Chemnitz

Chemnitz - Mitglieder des Vorstandes der Kinder- und Jugendstiftung "Johanneum" haben mit Kindern der Grundschule Harthau am Dienstag Weihnachtspäckchen geschnürt. Die rund 50 Päckchen gehen beispielsweise an das "Don Bosco Haus" in Chemnitz oder den Kinder- und Jugendclub "LP²".