Chemnitzer ganz groß! Street-Art-Projekt am Nischel kommt gut an

Chemnitz - Noch bis Sonntag verwandelt sich das Karl-Marx-Monument im Rahmen des KOSMOS und der Kulturhauptstadt in eine riesige Galerie. Unterstützt wird das Projekt "Inside Out", welches 2011 vom Star Künstler JR ins Leben gerufen wurde, von der Volkswagen Group.

Die Künstler Valentin Crépain (30, l.) und Phillipine Le Fur (30) haben die ersten Fotos für das Projekt "Inside Out" am Nischel gemacht. © Uwe Meinhold

So funktioniert es: In einem Fotobus lassen sich Freiwillige einzeln fotografieren - nur eine Person pro Bild, die Augen gut sichtbar. "Die Augen transportieren sehr viel, die Geschichte und Persönlichkeit eines Menschen spiegeln sich in ihnen wider", so Valentin Crépain (30) vom Projektteam.

Nach dem Shooting wird das Porträt im Großformat direkt im Truck ausgedruckt. Die Bilder werden dann rund um das symbolträchtige Marx-Monument mit Kleber auf Kartoffelbasis plakatiert.

"Die Idee ist, Vielfalt und Diversität der Menschen in dieser Stadt sichtbar zu machen", sagt Crépain. So entsteht aus vielen Gesichtern ein eindrucksvolles Bild von Gemeinschaft, Vielfalt und Zukunft – mitten in Chemnitz.