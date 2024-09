15 Gramm Gewicht! Süßer Nachwuchs im Tierpark Chemnitz

Die Zwergseidenäffchen können in Gruppen von mehr als zehn Tieren zusammenleben. Die sehr sozialen Tiere werden von einem Weibchen angeführt, das häufig sogar zwei erwachsene Männer an ihrer Seite duldet.

"Das dominante Weibchen ist das einzige, das sich fortpflanzt. Die anderen Mitglieder im zeugungsfähigen Alter werden entweder aktiv an der Paarung gehindert oder durch Duftstoffe (sogenannte Pheromone) unfruchtbar gehalten."

Der Nachwuchs klammert sich nach der Geburt an das Fell der Eltern und lässt sich so sicher durch das Geäst tragen. Die Äffchen wohnen in Familien in festen Gebieten in den unteren und mittleren Baumschichten des tropischen Regenwaldes Südamerikas.

Die Jungtiere werden von Mutter und Vater oder auch von anderen Familienmitgliedern abwechselnd betreut.

Im Tierpark Chemnitz gibt Mutter Bonnie das Kleine auch an Vater Fernando und die älteren Geschwister ab.

"Bonnie und Fernando haben schon mehrfach für Nachwuchs gesorgt. Das erfolgreiche und koordinierte Nachzüchten ist wichtig, da es sich bei den Zwergseidenäffchen um eine bedrohte Tierart handelt. Der Tierpark Chemnitz leistet hier bereits seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung", teilte der Tierpark weiter mit.

