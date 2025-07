Einlass-Stopp! Kein Platz mehr in Chemnitzer Freibad

Chemnitz - Kein freier Platz mehr im Freibad Bernsdorf in Chemnitz !

Alles in Kürze

Wie die Stadt mitteilte, werden am Mittwoch im Freibad Bernsdorf keine weiteren Gäste mehr reingelassen.

Eine große Liegewiese wurde ab Mitte Mai mit Rollrasen hergestellt. Allerdings kann aktuell nur etwa die Hälfte der Fläche genutzt werden - etwa 1000 Personen finden momentan hier Platz.

"Der zweite Teil der Liegewiese wird noch bis Ende Juli 2025 parallel zum Freibadbetrieb überarbeitet. Bis dahin werden auch die beiden Beach-Volleyballfelder wiederhergestellt", teilte die Stadt mit.

