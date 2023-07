24-Jähriger rastet im Chemnitzer Hauptbahnhof aus: Polizist gebissen und Hemd zerrissen

Einsatz im Chemnitzer Hauptbahnhof: Ein Mann (24) griff Polizisten an. (Archivbild) © Ralph Kunz

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 0.30 Uhr bemerkten Polizisten im Chemnitzer Hauptbahnhof einen 24-Jährigen, der im Bahnhof übernachten wollte.

Bei der Kontrolle wurden zwei Cliptütchen mit einer geringen Menge Marihuana gefunden.

Der junge Mann wurde dann in die Diensträume der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof gebracht.

"Dort griff er einen Beamten unvermittelt an. Zwei weitere Beamte versuchten den 24-Jährigen zu fesseln. Dabei leistete dieser heftigen Widerstand. Er fügte einem Kollegen eine Bisswunde am Unterarm zu und zerriss einem weiteren Kollegen das Diensthemd", so die Bundespolizei weiter.

Der verletzte Polizist wurde in die Notaufnahme gebracht und ist aktuell nicht dienstfähig.