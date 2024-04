Heraus zum 1. Mai! Chemnitzer Biergärten starten in die Saison

Chemnitz - Der Wonnemonat Mai steht bevor und die Temperaturen steigen. Zahlreiche Chemnitzer zieht es bei dem schönen Wetter in die Biergärten der Stadt. Bei einigen hat die Saison längst begonnen, andere sind am morgigen 1. Mai noch nicht startklar.

Im Rahmen der Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird auf dem Neumarkt ein Familienfest veranstaltet, also direkt nebenan.

Und was ist am morgigen 1. Mai geplant? "Der DGB plant eine große Veranstaltung", berichtet André Donath.

Auch im großen Freisitz des Turm-Brauhauses (Neumarkt 2) ist mächtig was los. "Die Saison ist bei uns schon im vollen Gange", freut sich Inhaber André Donath (59). "Die Bierpreise sind stabil geblieben." Ein halber Liter Bier kostet 4,80 Euro.

"Die Möbel hatten wir schon mit den ersten Sonnenstrahlen im Februar rausgestellt. Nun ist die Saison aber erst richtig eröffnet", sagt Felix Stöhler (22) vom Miramar (Schloßberg 16). Am vergangenen Freitag fand die offizielle Eröffnung mit Livemusik und Spanferkel statt. Zum 1. Mai sind noch Plätze frei - Reservierung unter: miramar-chemnitz.de .

Restaurantleiter der Pelzmühle, Robert Köhler (34), stellt Besteck und Karte bereit. © Ralph Kunz

"Bei schönem Wetter erwarten wir am 1. Mai halb Chemnitz", hofft auch der Inhaber des Polargartens (Scheffelstraße 99), Jens Bibrach (51), schmunzelnd. Die Preise fürs Bier musste er in diesem Jahr ein wenig anheben: "0,5 Liter Bier kosten 4,20 Euro und 0,3 Liter sind für 3,20 Euro zu haben."

Im Restaurant Pelzmühle (Pelzmühlenstraße 17) ist der Biergarten schon aufgebaut, ist zum 1. Mai aber noch nicht in Betrieb: "Am 9. Mai zum Männertag findet unsere offizielle Eröffnung mit Live-Band statt", sagt Restaurantleiter Robert Köhler (34). Ein bisschen gedulden müssen sich die Biergarten-Liebhaber also noch.

In der Vereinsgaststätte "Höhenluft" (Bayernring 90) beginnt die Saison auch erst später: "Bei uns geht es am 8. Mai los", so Chefin Manuela Bischoff (55).