10.07.2024 05:31 1.554 31 Grad! In diesen Jobs bleiben Chemnitzer cool

Bei 31 Grad schwitzen die Chemnitzer an ihrem Arbeitsplatz - doch nicht alle. Bei einigen Jobs geht's in den Keller oder in eine Kältekammer.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - 31 Grad tagsüber, nachts Tropenklima im Schlafzimmer und dazu eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 Prozent - bei diesem Wetter macht Arbeiten keinen richtigen Spaß. Außer, man hat den richtigen Job in Chemnitz.

Abkühlung fürs Auge bietet der Schloßteich in Chemnitz. © Ralph Kunz Marktleiter Max Uhlmann (27) von Edeka Zimmermann auf dem Kaßberg freut sich, wenn er in den Kühlraum muss. "Wurst, Fleisch, Käse und Milchprodukte bleiben bei sieben Grad schön frisch - Menschen auch." Der Kühlraum sei jetzt ein begehrter Arbeitsplatz. "Ich war heute schon dreimal drin - ein schönes Gefühl", sagt Max Uhlmann.

Bei Wohnungsgesellschaften "prügeln" sich Hausmeister bei dem Wetter um Arbeiten im Keller. "18 Grad, wenig Luftfeuchtigkeit - wir gehen gerne unter die Häuser", sagt Hendrik Langfritz (56) von der CSg. Sehr angenehm sei die Arbeit in der Heinrich-Beck-Straße. Dort nutzt die CSg einen alten Luftschutzkeller als Tiefgarage. "Überhaupt sind Tiefgaragen schön", weiß der Hausmeister. "Da arbeite ich bei Hitze lieber als unterm Dach." Wohlfühl-Arbeitsplatz: Viola Venus (54) und Max Uhlmann (27) arbeiten gerne in der Kühlkammer bei Edeka. © Ralph Kunz 13 Grad: CSg-Hausmeister Hendrik Langfritz (56) arbeitet bei Hitze gerne im Bunker. © Ralph Kunz Minus 85 Grad: Das ist der kühlste Ort in Chemnitz Anja Rücker (51) zeigt einem Kunden den coolsten Ort von Chemnitz, die Kältekammer mit minus 85 Grad. © Ralph Kunz Der kühlste Ort befindet sich in der Clausstraße. Dort betreibt die frühere 400-Meter-Weltmeisterin Anja Rücker (51) die Kältekammer LongLifeFit. 85 Grad minus - "die Kälte lindert Schmerzen, macht beweglicher, hilft beim Schlafen und sorgt für mehr Leistung! Ich bin fast täglich drin." 35 Euro kostet ein erfrischender Schnupperbesuch am kältesten Ort von Chemnitz. Nicht so erfrischend wie gedacht ist ein anderer Beruf. Michelle Schmidt ist Schwimmmeisterin im Freibad Einsiedel: "An Hitzetagen haben wir viele Besucher und große Verantwortung. Erst nach Feierabend springt man zur Abkühlung ins Wasser."

