Ab heute lässt dieser Chemnitzer Stadtteil die Puppen tanzen

Chemnitz - Der Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf lässt am Wochenende buchstäblich die Puppen tanzen: Zur 700-Jahr-Feier vom heutigen Freitag bis Sonntag setzen die Bewohner selbstgebastelte Strohpuppen vor ihre Häuser.

Steffen Richter (63) zeigt seine Strohpuppe und die selbstgebaute Rußbutte. © Maik Börner

Die Figuren haben Tradition: Auch für andere Feste wurden bereits Puppen gebastelt, heißt es vom Heimatverein.

Neben lustigen Gestalten gibt es in den Vorgärten auch Strohmänner mit Bezug zur Dorfhistorie. Vor einem ehemaligen Ladenhaus steht eine Verkäuferin, vor der Erbschenke sitzen zwei Trunkenbolde.

"Das zeigt, dass die Menschen die Verbundenheit mit der Vergangenheit suchen."



Steffen Richter (63) wollte erst einen Gärtner vor sein Haus setzen. Dann dachte er sich: "Nein, das kannst du nicht machen. Du wohnst in der ehemaligen Rußbuttengasse."

Also recherchierte er: In der Straße wohnte früher ein Rußer. Dieser verkaufte Ruß, der zu Tinte, Schmierfett oder Stiefelwichse verarbeitet wurde. "Das waren einfache Leute. Deshalb hat auch meine Puppe einfaches Leder und schlichte Farben an", erklärt Richter.