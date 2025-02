Abgestellt und vergessen: Herrenlose Autos in Chemnitz

Auch in der Turnstraße in Bernsdorf steht ein verlassener Wagen: ein BMW mit ungarischem Kennzeichen. "Seit mindestens vier Monaten steht das Auto dort", berichtet ein Anwohner. Der ADAC warnt: Länger abgestellte Fahrzeuge können Betriebsflüssigkeiten verlieren, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Daher sei es wichtig, rechtzeitig zu handeln.

Auch die Polizei kennt das Fahrzeug, allerdings nicht wegen seines Parkverhaltens. "Im Oktober 2024 wurde der parkende Mercedes bei einem Verkehrsunfall beschädigt", so eine Polizeisprecherin. Ein anderes Fahrzeug krachte in den verlassenen Pkw, der Fahrer beging Unfallflucht. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei verweist in solchen Fällen auf das Ordnungsamt, denn grundsätzlich dürfen Autos auf öffentlichen Straßen geparkt werden, so lange keine zeitliche Begrenzung besteht. Das Rathaus kündigte an, sich in den kommenden Tagen zu den Fällen zu äußern.