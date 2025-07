Moderne Küche auf der Außenterrasse: Neues Restaurant am Roten Turm geplant

Chemnitz - Die Galerie Roter Turm in Chemnitz öffnet sich: Nach langem Anlauf für eine Außengastronomie in Richtung Stadthallenpark werden die Pläne jetzt konkret. Wo sich vormals ein Geschäft von Yves Rocher befand, soll auf rund 120 Quadratmetern Gastronomie einziehen.

Alles in Kürze

In der Galerie Roter Turm laufen die Vorbereitungen für eine neue Außengastronomie. © Kristin Schmidt

"In den nächsten Tagen wird der Bauantrag zur Umnutzung der Mietfläche beim Bauamt eingereicht", teilt Center-Manager Jörg Knöfel (56) auf TAG24-Anfrage mit. "Wir hoffen, dass die damit verbundenen Auflagen nicht zu groß werden."

Was genau die Chemnitzer im neuen Gastro-Angebot mit Außenterrasse am Roten Turm erwartet, will der Center-Chef noch nicht verraten. "Ich bin da abergläubisch. Aber es wird modern und gesund - kein klassischer Schweinebraten zu Mittag."

Wenn beim Genehmigungsverfahren alles glattläuft, stehen einige Wochen Umbauarbeiten an. "Ziel ist die Eröffnung noch in diesem Jahr", sagt Knöfel, der sich "eine Ergänzung des gastronomischen Angebotes der Galerie und eine Belebung des Areals rund um den Roten Turm" erhofft.