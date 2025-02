Abriss des Schornsteins in Altchemnitz beginnt

Das zweithöchste Bauwerk der Stadt: der Schornstein des Heizkraftwerks Altchemnitz. © Sven Gleisberg

Seit September 2024 laufen die Vorbereitungen, am Mittwochnachmittag startete der Abbruch der Esse.

Der Abriss des Schlots folgt einem Plan: "Der Rückbau der inneren Röhre soll bis Mitte April 2025 abgeschlossen sein", erklärte eine Sprecherin des Energieversorgers eins.

Aufgrund der 2023 in Betrieb genommenen Motorenheizkraftwerke in Altchemnitz und in Furth wird die Esse nicht mehr gebraucht.