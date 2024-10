Darum wollten die Erzgebirger nicht mehr in die Chemnitzer Stadthalle

Chemnitz - Am ersten Advent wird es keine Schau des erzgebirgischen Kunsthandwerkes mehr in der Chemnitzer Stadthalle geben. Frederic Günther (38) vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller begründet, warum immer weniger Betriebe an der Traditionsveranstaltung teilnehmen wollten.