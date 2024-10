Acht Ausflugstipps für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

In Chemnitz und Umgebung gibt es am heutigen Sonntag wieder viel zu erleben und zu entdecken.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - In Chemnitz und Umgebung gibt es am heutigen Sonntag wieder viel zu erleben und zu entdecken: Schlendert zum Beispiel über Herbstmärkte oder schaut Euch die kleine Meerjungfrau in Bad Elster an.

Herbst- und Naturmarkt

Chemnitz - Das Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) feiert von 10 bis 17 Uhr das Erntedankfest. Zahlreiche Direktvermarkter und Handwerker der Region präsentieren und verkaufen frische und hochwertige Produkte aus umweltgerechter Landwirtschaft, ökologischem Anbau, traditionellem und jungem Handwerk. Es gibt Informationen rund um heimische Pilzarten und Äpfel, Kinder können Kürbisse in freche Geister verwandeln oder T-Shirts gestalten. Der Eintritt kostet ab 5 Euro.

Großes Markttreiben im Hof vom Wasserschloss Klaffenbach. © PR

Verkaufsoffener Sonntag

Chemnitz - Von 12 bis 18 Uhr laden die Geschäfte im Chemnitz Center zum "Verkaufsoffenen Sonntag" und bieten dabei auch besondere Highlights. So gibt es Gutscheine, mit denen Ihr kostenfrei Scooter fahren könnt. Außerdem gibt es Quarkbällchen und leckeres Eis zu vergünstigten Preisen. Die Gutscheine könnt Ihr Euch bereits im Vorfeld herunterladen. Neben Mode erwartet Euch eine große Auswahl an Möbeln, Technik, Spielwaren und Baumarktartikeln. Zudem gibt es ein Karussell und Spielplätze in der Mall.

Verkaufsoffener Sonntag im Chemnitz Center. © Sven Gleisberg

Manfred Mann’s Earth Band

Chemnitz - Seit 2011 ist Manfred Mann's Earth Band mit neuer Stimme auf Tour, Robert Hart (65), und damit wieder rockorientiert. Die Band, die für Titel wie "Blinded By The Light", "Davy's On The Road Again" oder "Father of Day, Father of Night" bekannt wurde, ist wieder auf Tour. Die führt sie am heutigen Sonntag um 19 Uhr in die Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Der Eintritt kostet ab 57,50 Euro.

Ferienangebot auf Schloss Rochlitz

Rochlitz - Im Rahmen des Ferienangebots bietet das Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) um 11, 12.30 Uhr und 14 Uhr die Märchenführung "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen". Wer glaubt, schon alles zum Märchen von Aschenputtel zu wissen, der wird bei dieser Führung staunen. Hier erfahrt Ihr zum Beispiel, welch wertvoller Rohstoff die Asche damals war, oder warum Linsen und Erbsen ganz oben auf dem Speisezettel standen. Auf den Spuren des beliebten Märchens Aschenputtel geht es gemeinsam auf Zeitreise durch das Schloss. Die Teilnahme kostet jeweils 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Voranmeldung ist notwendig.



Hier erfahrt Ihr alles über das Märchen von Aschenputtel. © Sylvio Dittrich/PR

Campana-Festival

Lunzenau - "Campana - das Festival der Klänge" steigt noch am heutigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1). Dabei treffen sich Klanginstrumentenbauer, Therapeuten, Klangkünstler, Musiker und Klanginteressierte, um sich zu präsentieren, auszutauschen und gemeinsam zu musizieren. Fernab des Alltags kann man tief in die Seele der obertonreichen Klänge eintauchen, sich selbst mehr spüren, zuhören und genießen. Das Tagesticket kostet 13 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Im Schloss Rochsburg findet am heutigen Sonntag das Campana-Festival statt. © Uwe Meinhold

Märchen-Musical

Bad Elster - Die Musikbühne Mannheim bringt um 15 Uhr "Die kleine Meerjungfrau" als Musical ins König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1). Die kleine Meerjungfrau möchte ein sterblicher Mensch mit einer Seele werden und hat sich in den Prinzen verliebt, den sie nach einem Schiffbruch gerettet hat. Nach dieser Begegnung will sie unbedingt an Land, koste es, was es wolle … Der Eintritt kostet ab 14 Euro.



Das Musical "Die kleine Meerjungfrau" zu Gast im König Albert Theater Bad Elster. © Thomas Henne

Suzanne von Borsody liest "Flower Tales"

Zwickau - Die Schauspielerin Suzanne von Borsody (67) gastiert um 17 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Mit im Gepäck hat sie die brandneue multimediale Lesung "Flower Tales". Die Natur verbunden mit modernster Technik kombiniert mit den warmen Klängen eines Kontrabasses, Poesie, Humor und der unverkennbaren Stimme der Schauspielerin. Tickets gibt es für 29,90 Euro.

Suzanne von Borsody (67) gastiert in Zwickau. © Mirko Jörg Kellner/PR

Herbstmarkt im Erzgebirge