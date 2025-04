04.04.2025 11:13 Chemnitz: Kaufhof-Werbung wird entfernt, Zenti-Bahnsteige gesperrt

Am Samstag wird in Chemnitz eine weitere Leuchtreklame der Galeria Kaufhof entfernt. Dazu müssen Bahnsteige an der Zenti gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ein halbes Jahr nach der Schließung des Kaufhauses wird eine weitere Leuchtreklame der Galeria Kaufhof entfernt. Dazu müssen Bahnsteige an der Zenti gesperrt werden. Die nächste Kaufhof-Leuchtreklame in der Rathausstraße wird entfernt. © Yesmina-Giselle Berndt Voraussichtlich von Samstag, 0 Uhr bis 4.45 Uhr kommt es laut Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) zur Sperrung der Bahnsteige 5 bis 7 an der Zentralhaltestelle. Die Linien N16, N17, N18 verkehren deshalb umgeleitet. Ein anderer riesiger Galeria-Schriftzug wurde in der vergangenen Woche bereits demontiert.

Titelfoto: Yesmina-Giselle Berndt