Anwohner genervt: City-Bahn zu laut!

Chemnitz - Die Züge der City-Bahn Chemnitz (CBC) halten seit circa zwei Wochen mit laufenden Motoren auf Abstellgleisen in der Nähe des Chemnitzer Hauptbahnhofs. Für Anwohner ist das ein Lärmproblem.

Der Motor bleibt an. Die aufgrund des Schienenersatzverkehrs haltenden Züge der City-Bahn Chemnitz machen für Leander Werner (67) zu viel Lärm. © Uwe Meinhold

Leander Werner (67) ist Rentner und wohnt seit 19 Jahren an der Lerchenstraße in der Nähe des Chemnitzer Hauptbahnhofs. "An die Geräusche, die von den vorbeifahrenden Zügen kommen, haben wir uns bereits gewöhnt", sagt er.

Nun kommt aber eine neue Lärmbelästigung hinzu. "Vor allem früh und abends ist es schlimm", so der 67-Jährige. Dies betrifft die Linie C13 zwischen Aue und Burgstädt.



Die Züge der CBC halten in Sichtweite des Wohnhauses für etwa 20 Minuten. Die Motoren werden in dieser Zeit nicht abgestellt, was zu dem Lärm führt.

"Wenn der Zug lediglich 50 Meter hinter der ehemaligen Spezialmaschinenfabrik halten würde, wäre uns sehr geholfen", so Werner. "Aufgrund des Schienenersatzverkehrs zwischen Chemnitz und Burgstädt stehen die Citylinks dort zum Halten", so City-Bahn-Sprecher Falk Ester (56). Die Deutsche Bahn baue noch bis zum 20. Juli Betonschwellen auf der Strecke.