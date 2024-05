"Anzeigen-Hauptmeister" findet Nachahmer: Chemnitzer melden mehr Falschparker

Das Chemnitzer Ordnungsamt sieht Anzeigenportale, die eifrige Anschwärzer in einer Bestenliste feiern, kritisch: "Der eigentliche Sinn einer Bürger-Anzeige wird unterlaufen, da diese Portale regelrecht animieren, andere anzuzeigen. Nicht selten artet dies dann in einer Anzeigenflut aus", so eine Stadtsprecherin.

Innerhalb eines Monats stieg die Zahl der Anzeigen, die über die Internetseite weg.li an das Ordnungsamt geschickt wurden, wie in keiner anderen großen Stadt: auf 418 Anzeigen - eine Steigerung um mehr als ein Drittel.

Jörg Petzold (63), Sprecher des Auto Club Europa für die Region Sachsen Süd steht Bürger-Anzeigen skeptisch gegenüber. © Uwe Meinhold

"Anzeigenerstatter, die systematisch vorgehen und mitunter bis zu 20 Anzeigen an einem Tag zusenden, werden von der Bußgeldstelle informiert, dass Anzeigen in dieser Größenordnung nicht bearbeitet werden", heißt es von der Stadt.

Jörg Petzold (63) vom Auto Club Europa warnt: "Wer mit Halbwissen auf die Suche nach Verkehrssündern geht, kann sogar der Sache schaden. Privatpersonen dürfen einen Verstoß dokumentieren. Aber selbst eine Ahndung, Verwarnung oder Ähnliches unter den Scheibenwischer zu klemmen, dürfen sie nicht."

So groß der jüngste Anstieg war: Die Gesamtzahl der "Anzeigenhauptmeister" hält sich in Chemnitz im Vergleich zu anderen Städten in Grenzen: 74 waren im April auf weg.li registriert, drei pro 10.000 Einwohner. In Frankfurt am Main sind es 3303 aktive Melder, 43 pro 10.000 Einwohner.