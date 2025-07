Baustelle oder Seniorenhelfer: Hier gibt's in Chemnitz noch Ferienjobs

Chemnitz - Sommer, Sonne, erster Job: Die Ferien sind für viele Jugendliche eine Möglichkeit, in die Berufswelt reinzuschnuppern und das erste eigene Geld zu verdienen. Jobs gibt es kurz nach Ferienstart noch reichlich.

Bei Klempner-Chef Mario Kirsten (51) können sich Schüler und Azubis melden. © Uwe Meinhold

Wer nicht beim Supermarkt um die Ecke fragen will, findet online unter perspektiven-finden.com oder schuelerjobs.de verschiedene Angebote.

Wie das der Chemnitzer Sanitär Heizung und Klempnerei von Mario Kirsten (51), der gleichzeitig auf der Suche nach künftigen Azubis ist: "Schüler gehen bei uns mit den Monteuren auf Baustellen und können sich ausprobieren. Dafür gibt's fünf Euro die Stunde." Bewerbungen an: kontakt@kirsten-chemnitz-shk.de.

Als Alltagshelfer für Senioren können Schüler ab 17 Jahren beim Berliner Start-up JUHI GmbH arbeiten. Gründer Ali Abderrahmane (26): "In Chemnitz betreuen derzeit 36 Helfer 90 Senioren. Die Koordination läuft über eine App. Beim Einstieg gibt es 13 Euro pro Stunde." Infos unter: helfer.juhi.de

Die BUG-Gruppe sucht junge Leute, die anpacken wollen. Personal-Recruiterin Dagmar Pollmer: "Das Mindestalter für Ferienarbeit bei uns ist 15 Jahre. Die Schüler werden bundesweit auf Baustellen in Tief- und Hochbau eingesetzt und bei Interesse an einer Laufbahn im Bauingenieurwesen auch im Büro der Bauleitung." Bewerbungen an: D.Pollmer@BUG-SE.de.