Aufgehübscht! Bahn macht Chemnitzer Haltepunkte zukunftsfit

Der Treppenaufgang im Bahnhof Chemnitz-Mitte zeigt Graffiti-Kunst auf Naturstein. © Sven Gleisberg

Die Haltepunkte Chemnitz-Süd und Chemnitz-Mitte sind inzwischen "Zukunftsbahnhöfe" geworden.

"An beiden Stationen investierte die Deutsche Bahn in verschiedene Maßnahmen, um für die Reisenden eine bessere Aufenthaltsqualität schaffen", so ein Sprecher.

Und weiter: "Wir richten uns mit dem neuen Leitbild ganzheitlich an den Bedürfnissen der Reisenden aus, um mehr Menschen für die Schiene zu begeistern."

Das Chemnitzer Graffiti-Team von "Rebel Art" hat die Treppenaufgänge mit historischen Chemnitzer Motiven gestaltet.