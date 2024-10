Badesaison 2024: So viele Gäste zählte der Stausee Rabenstein

Chemnitz - Jubelstimmung am Stausee Rabenstein in Chemnitz : Die Badesaison 2024 war ein voller Erfolg. Mit 96.213 Besuchern für 2024 zieht der Betreiber, die Eissport und Freizeit GmbH, eine positive Bilanz.

"Nach einem leichten Rückgang in den vergangenen Jahren haben wir wieder einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen verzeichnet", so Geschäftsführer Sascha Brandt.

Neben dem Sommerwetter zogen auch verschiedene Events wie die Saisoneröffnung am 28. April die Menschen an den See. Ein weiteres Highlight war das 26. Chemnitzer Drachenfest, welches Familien aus der ganzen Region anlockte.