Bakterien in Chemnitzer Trinkwasser nachgewiesen! Wer jetzt aufpassen sollte

Alles in Kürze

Dennoch sollten Menschen mit geschwächtem Immunsystem das Leitungswasser abkochen. "Das heißt, zum Trinken, für die Zubereitung von roh verzehrten Speisen (z. B. Waschen von Obst und Gemüse) und zum Zähneputzen ist abgekochtes oder industriell abgepacktes Wasser zu verwenden", so "eins energie".

Klingt zunächst bedrohlich, aber: Die Bakterien stellen laut dem Netzbetreiber "in der Regel keine Gesundheitsgefährdung für die Allgemeinbevölkerung" dar.

"Wie die uns jetzt aktuell nach der Sequenzierung der Proben vorliegenden Ergebnisse zeigen, handelt es sich bei den Verunreinigungen um coliforme Bakterien, wie sie auch in der Umwelt vorkommen", erklärt eine Sprecherin von "eins energie".

Laut "eins energie" wird intensiv am Bakterien-Problem gearbeitet. © Uwe Meinhold

Um das Bakterien-Problem in den Griff zu bekommen, laufen derzeit verschiedene Maßnahmen: Zusätzliche Wasserproben, engmaschige Kontrollen und Netzspülungen sollen helfen, die Verunreinigung schnell zu beseitigen. Auch Desinfektionsmaßnahmen sind bereits angelaufen.

Es werde intensiv an der Eingrenzung und Beseitigung der Ursache gearbeitet, heißt es. "Diese Maßnahmen werden nach jetziger Einschätzung einige Tage in Anspruch nehmen", so der Netzbetreiber. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird "eins energie" diese veröffentlichen.

Übrigens: Bereits Ende Juni hatte das Gesundheitsamt für einige Einrichtungen vorsorglich ein Abkochgebot erlassen.