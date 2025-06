Baumfällung im Stadthallenpark: Deshalb muss die Flügelnuss dran glauben

Chemnitz - Im Chemnitzer Stadthallenpark wurde am Freitag eine Kaukasische Flügelnuss gefällt. Laut Stadt war die Standsicherheit des Baums nicht mehr gewährleistet.

Alles in Kürze

Also: "Es handelt sich nicht um den größeren prägenden Baum auf der Wiese des Stadthallenparks."

Der Baum stand in der Nähe des Roten Turms und in direkter Nachbarschaft zum Brunnen, heißt es aus dem Rathaus.

Daher bestand Handlungsbedarf: "Aufgrund der hohen Verkehrserwartung, zum Beispiel aufgrund von Veranstaltungen im Park am Roten Turm, musste hier sofort gehandelt werden", so die Stadt.



Im Herbst 2025 will das Grünflächenamt einen jungen Baum der gleichen Art nachpflanzen.