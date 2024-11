02.11.2024 07:20 Boxer Roman Fress will in Weltrangliste hochklettern

Am Samstagabend trifft Roman Fress in Chemnitz auf Yasin Basar. Fress hat ein großes Ziel vor Augen: Er will in der Weltrangliste weiter nach oben klettern.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - "Chemnitz ist eine Boxstadt. Wir sind wahnsinnig gerne hier, freuen uns auf die stimmungsvolle Location und das fachkundige Publikum", sagt Promoter Ulf Steinforth (57). Der SES-Boxing-Chef schickt am Samstagabend im Kraftverkehr zwei seiner besten Athleten in den Ring. Roman Fress (30, r.) traf Yasin Basar (33) schön mit seiner Rechten. Kann er am Sonnabend in Chemnitz auf damit punkten? © IMAGO/Torsten Helmke Tom Dzemski (27) kämpft ab 22.20 Uhr (MDR live) gegen Nick Hannig um die vakante WBO-Europe-Championship. Zuvor steigt Roman Fress (30) in den Ring. Der 30-Jährige trägt seit August dieses Jahres den Gürtel des WBC International Champion und verteidigt diesen zum ersten Mal. "Wir kennen uns", sagt Fress über seinen Gegner, den Österreicher Stefan Nikolic (34). Beide trafen beim Chemie-Pokal 2015 in Halle/Saale aufeinander. "Das war im Viertelfinale. Er hat gewonnen. Aber das spielt am Samstag keine Rolle mehr. Da gibt es keine Emotionen, auch keine offene Rechnung", betont Fress und schiebt selbstbewusst hinterher: "Auf Stefan wartet ein anderer Gegner als vor neun Jahren." Fress hat ein klares Ziel vor Augen. Er will in der Weltrangliste weiter nach oben klettern und in naher Zukunft einen WM-Kampf bestreiten. Dafür muss er im Kraftverkehr gewinnen. Aktuell rangiert der Cruisergewichtler auf Platz 15.

