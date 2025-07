Ministerin Köpping will es wissen: Liebe Kinder, was würdet Ihr anders machen?

Chemnitz - Sie haben große Träume und wollen endlich gehört werden! In Chemnitz melden sich jetzt die Jüngsten bei dem Projekt "Zukunftswerkstätten" zu Wort. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) hörte sich am Montag an, was die Hortkinder der Grundschule Ebersdorf zu sagen hatten.