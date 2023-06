Bundesweiter Apotheken-Streik: Auch in Chemnitz standen Kunden vor verschlossenen Türen

Chemnitz - Bundesweiter Apotheken-Streik. Auch in Chemnitz hatten am Mittwoch viele Läden geschlossen. Manche aber nicht ganz. Easy-Apothekerin Olena Ragnit (48) aus der Straße der Nationen öffnete auf Klingeln: "Heute gibt es keine Kosmetik. Aber wir lassen Kunden mit Rezept nicht allein!"

Eine verhinderte Kundin liest ein Protestplakat vor der Ahorn-Apotheke. © Kristin Schmidt

Die Apotheken verlangen vor allem höhere Honorare und bei Lieferengpässen die Möglichkeit, eigenständig andere Medikamente ausgeben zu dürfen, wenn das Mittel auf einem Rezept gerade nicht greifbar ist.

Offiziell hatten zwei Apotheken Notdienst - die Herz-Apotheke in Markersdorf und "Mühlengrund" in Neukirchen. Herz-Apothekerin Michaela Penz (42) wollte es dabei auch bewenden lassen: "Entweder streiken alle oder keiner."

Doch vor der Easy-Apotheke verteilten Mitarbeiterinnen Infoblätter. Kunden hatten Verständnis. Candy Stein (50): "Wenn die Entgelte auf Jahre gleich bleiben, verliert man auf Dauer."

Wer ein Rezept einreichen wollte, musste klingeln. Dann öffnete Olena Ragnit die Tür einen Spaltbreit, gab die Medikamente heraus. So wie den Blutverdünner für Klaus Mühler (72). "Ich bin froh über den Service", meinte Ehefrau Monika Mühler (71).

Andere Apotheken reagierten nicht. So wie die Max und Moritz Apotheke am Kaßberg oder die Ahorn Apotheke in der Inneren Klosterstraße. Dort stand eine Patientin vor verschlossener Tür und widersprach den Apothekern: "Das eigentliche Problem ist die Pharmaindustrie."