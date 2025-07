Chemnitzer "Zimmerbühne" spielt mit den politischen Rändern

Chemnitz - Seit November 2023 betreibt Tanja Krienen (68) die Zimmerbühne Chemnitz . Sie startete mit Konzerten in ihrem Wohnzimmer, seit März befindet sich der Veranstaltungsraum in der Heinrich-Schütz-Straße. Auf der Bühne stehen Künstler aus den verschiedensten Genres und allen politischen Richtungen - von linksaußen bis rechtsextrem.

Tanja Krienen (68) in der "neuen" Zimmerbühne: Hier können 20 Personen sitzen. © Uwe Meinhold

Ein buntes Wandbild ziert die eine Seite des Raumes. Gegenüber hängen Erinnerungen von Tanja Krienen: Erinnerungen an ein Treffen mit Wolf Biermann (1989, "Ermutigung"), Fotos von Konzerten in der Zimmerbühne, Flyer vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Dazwischen lunzt Alexander Gauland (84, AfD) auf einem Zettel hervor.

Neben der Tür sammelt die Initiatorin Unterschriften ihrer Gäste: musikalisch rückwärtsgewandt und mit DDR-Nostalgie, wie sie sagt. Bei ihr waren Ex-"Oktoberklub"-Mitglied Hartmut König (78, "Sag mir wo Du stehst"), Musiker und Ex-Bundestagabgeordneter Diether Dehm (75, Linke) sowie das Folk-Duo Miller & Esposito aus Atlanta/USA.

Krienen sieht sich selbst als Linke und "kritisch gegenüber den DDR- und jetzigen Verhältnissen", erklärt sie im TAG24-Gespräch. 2005 machte sie in Spanien Wahlwerbung für die CDU, im Sommer 2013 war sie in der AfD aktiv. 2025 will sie ins BSW eintreten.

Und auf dem Fensterbrett der Zimmerbühne steht eine Flagge der rechtsextremen "Freien Sachsen". Darauf angesprochen, sagt sie: "Ich dachte, das wäre eine normale Sachsen-Flagge."