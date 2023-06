Bundesweiter Apotheken-Streik: So kommt ihr dennoch an Medikamente

Am heutigen Mittwoch gibt es Medikamente nur bei den Notfallapotheken. © Jan Woitas/dpa

Seit Monaten gäbe es persönliche Gespräche, Interviews und PR-Kampagnen, um auf die brisante Lage aufmerksam zu machen. Doch bisher blieben die Apotheken von den Politikern ungehört.

Nun folgt am heutigen Mittwoch ein Protesttag, an dem ein Großteil der Apotheken geschlossen bleibt.

"Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert", erklärt die Präsidentin der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening.

Dabei wollen die Apotheker nicht nur einfach schließen, sondern auch ins Gespräch mit den Kunden gehen und Aufklärungsarbeit leisten.

Wichtig: Die Arzneimittelversorgung bleibt dennoch - zumindest eingeschränkt - aufrechterhalten.

Wer dringend Medikamente benötigt, muss sich an die Notfallapotheke wenden. In Chemnitz stehen dafür die Herz-Apotheke in der Robert-Siwert Straße 34 (Tel: 0371/281800) und die Apotheke am Mühlengrund in der Hauptstraße 3 in Neukirchen im Erzgebirge (Tel: 0371/2607110) zur Verfügung.

Weitere Notfall-Apotheken findet Ihr unter: https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche.